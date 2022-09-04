Наслідки обстрілів рашистами Сумщини: пошкоджені будинки, приміщення школи та сільради, - Живицький. ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ударів по громадам Сумської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Шосткинський район. У селі с. Нововасилівка, Зноб-Новгородської громади посічені уламками стіни будинків, пошкоджені приміщення школи та сільради. У Дружбинській громаді, в самі Дружбі, пошкоджені приватні будинки: вибиті вікна, зруйновані паркани", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прильоти були із "Градів", САУ та мінометів.