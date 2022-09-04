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Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з "армії ДНР", - Казанський. ФОТОрепортаж

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У окупованому Донецьку рашисти розвішують оголошення про пошук дезертирів, які відмовились воювати у складі "армії ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Денис казанський на своїй сторінці у Facebook.

"По всьому Донецьку висять такі оголошення. Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з "армії ДНР" та не хочуть відправлятися на безглузду загибель заради божевільних фантазій Путіна", - йдеться у повідомленні.

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Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з армії ДНР, - Казанський 01
Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з армії ДНР, - Казанський 02
Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з армії ДНР, - Казанський 03
Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з армії ДНР, - Казанський 04
Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з армії ДНР, - Казанський 05
Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з армії ДНР, - Казанський 06

Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    - Вы из какого общества, товарищи?
    - Трудовые резервы.
    - А что, Динамо бежит?
    - Все бегут.
    (С) Джентельмены удачи
  • Evgeny N
    А шо, "Путєн ввєді" вже скінчилися? Де ті бабці, що кидалися під українськи танки? Невже повиздихали? Де ті свідки "разпятого мальчіка", "украинского бука" вєрхом на "украинском істрєбітєлє" з "діспєтчєром Карлосом", "кармільцьі", яким набридло "карміть біндєр", "угнєтьонньіє мовою", горді володарі "ксіви" з двоголовою куркою? Невже "всьо"? А шо ся трапило?
  • Олексій Симчук
    А що тут дивного? У 2014 вони зрадили Україну, а тепер - динири. Якщо втікли до рашки, то рано чи пізно і її зрадять.
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