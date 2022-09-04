Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з "армії ДНР", - Казанський. ФОТОрепортаж
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У окупованому Донецьку рашисти розвішують оголошення про пошук дезертирів, які відмовились воювати у складі "армії ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Денис казанський на своїй сторінці у Facebook.
"По всьому Донецьку висять такі оголошення. Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з "армії ДНР" та не хочуть відправлятися на безглузду загибель заради божевільних фантазій Путіна", - йдеться у повідомленні.