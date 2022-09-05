За добу росіяни пошкодили понад 20 будинків цивільних мешканців на Донеччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу окупаційні війська здійснили 11 атак на міста і села. У всіх випадках снаряди вдарили по місцях проживання цивільного населення. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.