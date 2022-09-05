Внаслідок обстрілу Харківщини поранення дістав чоловік, пошкоджено склад, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Вчора, 4 вересня, російські окупаційні війська обстріляли Чугуївський район Харківщини, внаслідок чого поранення дістав чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

За даними слідства, 4 вересня близько 17 години окупанти обстріляли с. Коробочкіне Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний чоловік.

Близько 23:20 російські загарбники завдали ракетного удару по с. Дачне Зміївського району. Внаслідок ворожого удару пошкоджено складську будівлю підприємства.

За попередньою інформацією, окупанти випустили по с. Дачне дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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