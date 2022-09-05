Благодійний аукціон на підтримку захисників "Азовсталі" провели в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
"Наша мета - підтримати інформаційний шум довкола героїв Азовсталі і самої війни. Якщо ми зтишимо свої голоси, то і про війну забудуть наші закордонні партнери, і українці трішки розслабляться. Цей захід не розважальний. Наша мета - зібрати кошти на реабілітацію військовополонених, адже багато з них без кінцівок і потребують лікування та реабілітації", - сказала організаторка заходу Ярина Геращенко.
До виставки-продажу готувались близько місяця. Роботи надсилали майстри та майстрині з усієї України та закордону. Загалом було представлено близько 500 робіт.
"Ми отримали 250 заявок від митців, але ж автори надсилали не по одній роботі. Ми, навіть, не думали, що буде такий захід", - додала одна з організаторок Наталія Соловйова.
100% прибутку від проданих робіт на аукціоні та під час виставки будуть передані у фонди Асоціації захисників родин "Азовсталі" та Патронатної служби "Янголи Азову".
Благодійний мистецький захід супроводжувався виступами запорізьких гуртів "Banderstadt", "Хорта" та Sabina Safarli.
Артпроєкт реалізований спільними зусиллями активістів Асоціації захисників родин "Азовсталі" міста Запоріжжя, волонтерськими організаціями та добровольцями, які боронять державу на запорізькому напрямку.