Благодійний аукціон на підтримку захисників "Азовсталі" провели в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі Асоціація захисників родин "Азовсталі" провела благодійний мистецький захід - виставку-продаж мистецьких робіт - на підтримку героїв.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Наша мета - підтримати інформаційний шум довкола героїв Азовсталі і самої війни. Якщо ми зтишимо свої голоси, то і про війну забудуть наші закордонні партнери, і українці трішки розслабляться. Цей захід не розважальний. Наша мета - зібрати кошти на реабілітацію військовополонених, адже багато з них без кінцівок і потребують лікування та реабілітації", - сказала організаторка заходу Ярина Геращенко.

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До виставки-продажу готувались близько місяця. Роботи надсилали майстри та майстрині з усієї України та закордону. Загалом було представлено близько 500 робіт.

"Ми отримали 250 заявок від митців, але ж автори надсилали не по одній роботі. Ми, навіть, не думали, що буде такий захід", - додала одна з організаторок Наталія Соловйова.

100% прибутку від проданих робіт на аукціоні та під час виставки будуть передані у фонди Асоціації захисників родин "Азовсталі" та Патронатної служби "Янголи Азову".

Благодійний мистецький захід супроводжувався виступами запорізьких гуртів "Banderstadt", "Хорта" та Sabina Safarli.

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Артпроєкт реалізований спільними зусиллями активістів Асоціації захисників родин "Азовсталі" міста Запоріжжя, волонтерськими організаціями та добровольцями, які боронять державу на запорізькому напрямку.

















