8 правоохоронцям, які співпрацюють з окупантами на Луганщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За даними слідства, з початком російської агресії 8 правоохоронців зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Вони добровільно погодилися на пропозицію окупаційної влади РФ вступити до структурних підрозділів незаконно створених правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"У захоплених окупантами адмінбудівлях поліції четверо підозрюваних розпочали "службу" у так званому "Старобільському райвідділі внутрішніх справ МВС ЛНР", ще двоє – в окупаційному "Новопсковському райвідділі внутрішніх справ МВС ЛНР". Судовий охоронець після проходження співбесіди обійняв псевдопосаду працівника поліції "Міловського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР". Ще один підозрюваний продовжив "роботу" у так званому "Старобільському слідчому ізоляторі УВП МВС ЛНР", - йдеться у повідомленні.

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За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).