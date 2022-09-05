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Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян. ФОТОрепортаж

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У Бучі на Київщині правоохоронці виявили у гаражі тіла двох людей, які загинули від рук окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян 01

"Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили рештки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб", - йдеться у повідомленні.

На місці злочину правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі.


Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян 02
Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян 03
Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян 04
Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян 05

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"Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію "102", - наголошує Нєбитов.

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Топ коментарі

  • Добрый ЭХ
    Как не печально осознавать, только с каждым днём всё больше и больше будут вскрываться преступления кацапов в Украине. По моему убеждению, виновные в смертях украинцев не только кацапы, а и власть, и президент, который клал руку на Конституцию и давал клятву о сохранении целостности территории и гарантировал мир над головой украинцев.
  • Перехватчик
  • Valter Valter
    Ето наверное сделал только путен. Остальные руzкие неувиноваты. Или как там говорят в Европе? Вы же там в Европе не ужесточайте визовый режим. Ато ниувинаватые росийские солдаты захотят посетить Европу.
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