Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян. ФОТОрепортаж

У Бучі на Київщині правоохоронці виявили у гаражі тіла двох людей, які загинули від рук окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили рештки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб", - йдеться у повідомленні.

На місці злочину правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі.











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"Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію "102", - наголошує Нєбитов.