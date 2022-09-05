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Черга, тиснява, скандали: окупанти запустили в Маріуполі один шкільний автобус на кількасот дітей. ФОТО

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Росіяни запустили у захопленому Маріуполі лише один автобус на кілька сотень дітей, які мають ходити до школи.

Про це пише у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі запустили перший шкільний автобус. Перший та єдиний. Один на декілька сотень дітей, які зобов’язано ходити до школи", - написав він.

За словами Андрющенка, тепер похід до школи супроводжується необхідністю стояти в черзі, тиснявою та скандалами, а відбувається це все під наглядом поліцаїв.

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"Школи при окупантах - не освіта. Це частина системи таборів та морального катування Українців", - вважає Андрющенко.

Черга, тиснява, скандали: окупанти запустили в Маріуполі один шкільний автобус на кількасот дітей 01

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Топ коментарі

  • Севастопольська Хвиля
    Здивована, що там стільки дітей. Це явно батьки чекали рюській мір. Шкода діточок.
  • Scorchua
    Взагалі дивовижно, що там є ті сотні дітей і працюючі школи.
  • Randall Flag da70119e
    Це вже втрачені для нас діти. Точніше, вони НІКОЛИ не були проукраїнськими. У кращому випадку нейтральними. А батьки їзні тупо ватники.
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