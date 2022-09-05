Накладено арешт на активи компанії, яка підконтрольна зраднику України Сальдо, - СБУ. ФОТОрепортаж
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У Житомирській області за матеріалами СБУ накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екснардепа-зрадника, а нині "очільника" так званої "тимчасової адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
"Діяльність бізнес-структури пов’язана із видобутком та обробкою граніту. Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).