Внаслідок обстрілу Криворізького району військами РФ загинула жінка, поранення дістали 3 особи, - прокуратура. ФОТО

Російські окупаційні війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини, загинула жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровщини.

Так, вдень 5 вересня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів м. Апостолове Криворізького району. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Троє місцевих мешканців дістали поранення, їх госпіталізовано до лікарні.

Внаслідок обстрілу військами РФ пошкоджено приватні будинки та газопровід.

Також окупанти обстріляли м. Зеленодольськ, пошкоджено інфраструктуру підприємства. Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні.

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