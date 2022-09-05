Черга з вантажівок на українсько-польському кордоні сягнула 54 км. Польські перевізники приєднались до вимог українських колег і оголосили страйк, - Найєм. ФОТО

Польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польско-українському кордоні.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на польському пункті пропуску "Дорогуськ" страйк. Водії вантажівок перекрили трасу, щогодини пропускають по 2 автівки - 1 з товаром і 1 порожню. Польські водії висунули три вимоги: пришвидшити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу цілодобовий режим роботи.

Я вже писав – до війни контроль проходили до 80 вантажівок на добу, а в останні дні – від 12 до 25. Якщо є об’єктивні причини такого уповільнення роботи, то ми готові зробити від себе усе залежне для прискорення процесу і збільшення пропускної здатності пункту пропуску. Але разом з тим, ми чекаємо і від усіх служб з польського боку такого ж поступу.

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Ми вже неодноразово пропонували винести це оформлення за межі пункту пропуску, дати своїх фахівців, організувати перевірку на нашому боці. Ми готові були пристати на варіант колег з Польщі. Але ні. Наші західні сусіди вдавали, що нічого не коїться і щодня перевіряли все менше і менше автівок.

Сьогодні черга біля Ягодина стала ще довшою. Вже 54 (!) кілометри. Всі розуміють – черга тільки виросте на перекритій трасі, якщо нічого не зміниться у найближчі години, максимум – дні.

Перевізники, що страйкують також хочуть, щоб до Польщі порожній транспорт виїжджав з України поза чергою. Виходить, що польський перевізник за 1-2 доби заїжджає до України, і хоче поза чергою повертатись назад до Польщі. Все, щоб якомога хутчіш завантажитись новим крамом і знову їхати до України.

Але нам теж вкрай важливо, щоб і наші товари виїздили на продаж з України якомога швидше. Ми маємо експортувати свою продукцію. Наші перевізники повинні перетинати кордон у нормальні терміни. Бо, коли вони чекають по 7-10 днів у черзі, то щодня втрачають приблизно 400 євро на кожній автівці. За тиждень проведений у черзі перевізник втрачає не просто гроші, а й будь-який сенс працювати взагалі. І саме проблему багатоденного простою перевізників на в’їзді в Польщу має вирішити налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю.

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Саме те, чого вимагають і польські перевізники сьогодні на своєму страйку.

Єдина вомига, яка нас дійсно дивує - скасувати "транспортний безвіз" для українських перевізників та повернути дозволи. Я б хотів заспокоїти наших перевізників: наразі мова про скасування "транспортного безвізу" не йде. Скоріш за все, це політична вимога польских перевізників. Мета – спричинити додатковий тиск на польський уряд задля вирішення вищевказаних проблем", - розповів Найєм.





