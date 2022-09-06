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Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами очільника обладміністрації, в Індустріальному районі пошкоджено 2-поверхівку та зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала 73-річна жінка. Вона загинула.

"Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі.

У Золочеві загинули 2 чоловіків 39 та 52 років, окупанти обстріляли 7 житлових будинків.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог не припиняє обстріли наших позицій. Біля населених пунктів Байрак і Асіївка завдав авіаційних ударів. Окупанти розміщують особовий склад і техніку у дитсадках та храмах, використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі як шпиталь. Наші захисники міцно тримають свої позиції, не дають ворогові просунутися вперед та завдають йому відчутних втрат", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 01
Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 02
Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 03
Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 04

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