Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за словами очільника обладміністрації, в Індустріальному районі пошкоджено 2-поверхівку та зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала 73-річна жінка. Вона загинула.
"Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі.
У Золочеві загинули 2 чоловіків 39 та 52 років, окупанти обстріляли 7 житлових будинків.
На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог не припиняє обстріли наших позицій. Біля населених пунктів Байрак і Асіївка завдав авіаційних ударів. Окупанти розміщують особовий склад і техніку у дитсадках та храмах, використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі як шпиталь. Наші захисники міцно тримають свої позиції, не дають ворогові просунутися вперед та завдають йому відчутних втрат", - йдеться в повідомленні.