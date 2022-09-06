Військові РФ завдали ракетного удару по гімназії на Донеччині, - Кириленко. ФОТОрепортаж
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Ще одну школу на Донеччині зруйнували росіяни. Цього разу - Курахівську гімназію 2.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Вчора пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару — знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки.
На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.
зазначається, що це вже 274 школа в області, обстріляна росіянами від початку повномасштабного вторгнення, і 29, знищена вщент.
Загалом за ці пів року на Донеччині пошкоджень зазнали 615 закладів освіти.