Війська РФ 17 разів обстріляли Донеччину, постраждали цивільні, зокрема дитина, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупаційні війська 17 разів обстріляли Донецьку область. Постраждали цивільні жителі, зокрема дитина.

Про це повідомляє Нацполіця, інформує Цензор.НЕТ.

"Під постійним вогнем окупантів перебувають Авдіївка та Бахмут. Ударів зазнали також місто Курахове, села Богоявленка, Хромове, Георгіївка та Костянтинівка. Ворог застосував ракети ЗРК "С-300", реактивні системи "Град", артилерію. Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об’єктів, у тому числі 10 житлових будинків.

Внаслідок ракетного обстрілу Курахового вночі зруйновано школу та пошкоджено шкільний автобус. А в Бахмуті поранено дитину та пошкоджено будівлю ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 269 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 13 900 осіб, серед них 2339 – діти, 627 – люди з інвалідністю.

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