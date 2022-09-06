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Збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ: жителя Умані засуджено до 12 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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Жителя Умані засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

"Прокурори в суді довели, що у квітні-липні 2021 року чоловік виконував завдання представника головного управління генерального штабу збройних сил РФ. Він за грошову винагороду збирав відомості з грифом секретності "Таємно" щодо військової частини Збройних Сил України на Черкащині, в якій зберігались артилерійські боєприпаси.

Засуджений отримав 13 тис. грн авансу від представника російської розвідки та розраховував отримати ще 2000 дол. США після передачі секретної інформації", - йдеться в повідомленні.

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Збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ: жителя Умані засуджено до 12 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора 01

Збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ: жителя Умані засуджено до 12 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора 02

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Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Пипец, ни фото, ни фамилии. Что это за дебильная практика такая, хоспода "правоохоронци", у нас страна анонимных преступников, и особенно предателей?
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Таке враження що наших суддів війна не зачепила або вони судять з за поребрику! Які 12 років за зраду і масові вбивства? За такі вироки судді мають сидіти поруч з цими покидьками!
  • Ivan Livliv
    Коли будуть новини щодо розлідування діяльності Ермака?
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