Окупанти зруйнували археологічний об’єкт "Поселення Кальміус" у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зруйнували територію археологічного об’єкта "Поселення Кальміус".

Про це повідомила у телеграмі Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти роблять все, щоб знищити будь-яку згадку про українську історію Маріуполя. Зруйновано територію археологічного об’єкта місцевого значення "Поселення Кальміус". Рашисти варварськи обстрілювали місто та продовжують стирати з мапи Маріуполя пам’ятки історії, археології та культури. Насаджувати своє, знищувати історію інших народів – типовий "руський світ"", - йдеться в повідомленні.

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