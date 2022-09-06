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Окупанти зруйнували археологічний об’єкт "Поселення Кальміус" у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж

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У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зруйнували територію археологічного об’єкта "Поселення Кальміус".

Про це повідомила у телеграмі Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти роблять все, щоб знищити будь-яку згадку про українську історію Маріуполя. Зруйновано територію археологічного об’єкта місцевого значення "Поселення Кальміус". Рашисти варварськи обстрілювали місто та продовжують стирати з мапи Маріуполя пам’ятки історії, археології та культури. Насаджувати своє, знищувати історію інших народів – типовий "руський світ"", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти зруйнували археологічний об’єкт Поселення Кальміус у Маріуполі, - міськрада 01

Окупанти зруйнували археологічний об’єкт Поселення Кальміус у Маріуполі, - міськрада 02

Окупанти зруйнували археологічний об’єкт Поселення Кальміус у Маріуполі, - міськрада 03

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Маріупільці кликали "руZZкій мір":
    Результати виборів в Маріупільску міськраду
    до міської ради, за попередніми даними, пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
    І одержали: жоден із тих, хто сидить на зупинці не голосував за проукраїнську партію !

  • Алекс Мышкевич
    "статистика упрямая вещь !"

    пройшло пьять партій - сидить пьятеро

    якщо хтось і був в Маріку за Україну, то давно втік
  • Mykhailo Stepanov
    не теба хейту, може й жоден не голосував, а дехто може і не ходив, а малий може і право голосу не мав...до чого твій срач? Чи ти особисто всіх на цьому фото знаєш і їхні політичні уподобання?
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