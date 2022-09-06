Знищена понтонна переправа армії РФ на Херсонщині (доповнено). ФОТО

Українські військові знищили понтонну переправу, яку облаштували російські окупанти біля села Дар’ївка у Херсонській області.

Підтверджувальний супутниковий знімок оприлюднили у твіттері NLwartracker, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни використовували переправу для перекидання своїх військ і матеріально-технічного забезпечення підрозділів на тимчасово окупованій частині півдня України, уточнює BBC.

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На фото видно і виведений з ладу стаціонарний міст, який мав стратегічне значення - єдина переправа через річку Інгулець на правому березі Дніпра російського угруповання військ. Тільки ним можна переправляти сили і засоби з Каховки до Херсона.

Опублікований супутниковий знімок зроблений 5 вересня цього року.

Автор публікації стверджує, що російський понтонний міст через річку Інгулець знищила авіація Збройних сил України.

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На фото видно, що українські військові зруйнували не лише переправу, бо загорілися і склади окупантів неподалік від неї.

Знімки знищеного мосту також публікує Радіо Свобода.

На супутниковому знімку Planet Labs, крім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар’ївського мостів, які розташовані поруч, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення Росії стоїть неідентифіковане судно.

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Приблизно за 250 метрів від переправи супутник також зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.

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