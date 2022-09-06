"Евакуюйся! Україна вже близько", - листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

В окупованому Криму з’явилися листівки із закликами до евакуації.

Їх фото публікує в телеграмі рух "Жовта стрічка", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші активісти з Сімферополя, Керчі, Ялти, Євпаторії, Джанкою розробили та розклеїли нові листівки", - йдеться в дописі.

"Жовта стрічка" закликає українців, які мешкають в окупованому Криму, уникати місць, наближених до військових об’єктів.

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"Якщо є така змога, виїхати з ТОТ АР Крим до безпечного місця, підготувати заздалегідь тривожну валізку з павербенком, їжею та водою", - радять активісти.









