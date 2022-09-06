236 дітей в Україні вважаються зниклими безвісти через війну. ІНФОГРАФІКА
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В Україні з початку повномасштабної війни з боку Росії вважаються зниклими безвісти 236 дітей, ще щонайменше 7343 дитини - у списку депортованих.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці офісу омбудсмена України, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас українські служби знайшли 5391 дитину, а 55 змогли повернути додому.
За останніми даними, з початку російської агресії загинули 382 дитини, понад 740 отримали поранення різного ступеня важкості.