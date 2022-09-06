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Захисників "Азовсталі", що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві на Софійській площі відбувся захід з ушанування полеглих українських військовополонених внаслідок теракту в Оленівці. 6 вересня - 40-й день з дня загибелі бійців "Азову" внаслідок теракту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія підло вбила беззбройних захисників Маріуполя, влаштувавши жахливий теракт в колонії Оленівки. Досі Україна не отримала підтверджених списків загиблих, рідні героїв не отримали тіла для поховання, невідомий стан поранених бійців", - наголосили учасники заходу.

Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 01
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 02
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 03
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 04
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 05
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 06

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Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 07
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 08
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 09
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 10
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 11

Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 12
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 13
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 14

Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 15
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 16

Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 17
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 18
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 19
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 20
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 21
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 22
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 23

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Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 24
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 25
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 26
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 27
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 28
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 29
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 30
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 31
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 32

Захід був організований Асоціацією родин захисників "Азовсталі".

Фото и відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    .
  • Юрій Вінгорськи
    це штучно організоване знищення АЗОВА, більше ніяких думок нема...
    але є питання
    чи вшановували загиблих ініціатори та той хто дав наказ ЗСУ
    дати наказ бійцям здатися?
  • Devlet Giray Yedek Taqımı
    здається так низько пали, що падати вже нема куди... а усе одно, московити знаходять як ще нижче впасти...
    як уявиш, як ця наволоч наших хлопців спалювала живцем, підло, вночі, беззахисних - кров стигне...
    скільки ми не вбили б цих клятих москалів на полі бою, а наших хлопців не повернеш...
    страшно подумати, що переживають зараз мами, жінки, діти, брати, сестри захисників Маріуполя від невідомості, від безсилля...
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