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6 тис. дол. за статус волонтера: у Львові затримано організатора схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон, - прокуратура. ФОТО

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У Львові правоохоронці затримали організатора схеми переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

6 тис. дол. за статус волонтера: у Львові затримано організатора схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон, - прокуратура 01

За даними слідства, підозрюваний розробив схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За 6000 доларів організатор обіцяв виготовити документи, які б надали клієнту статус волонтера або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень.

Правоохоронці затримали підозрюваного після одержання чергової частини обумовленої суми у розмірі 3000 доларів  Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

6 тис. дол. за статус волонтера: у Львові затримано організатора схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон, - прокуратура 02

Зловмиснику повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    «08.02.2022, 22:08

    Владимир Зеленский объявил, что бесплатные смартфоны получат все вакцинированные украинцы старше 60 лет.» https://tech.liga.net/ukraine/article/gosudarstvo-razdast-pensioneram-besplatnye-smartfony-no-u-lyudey-mnogo-voprosov

    ‼️‼️‼️ЦІКАВА ПІАР АКЦІЯ. А ВЕДЬ ОН УЖЕ ЗНАЛ ПРО войну😡
  • Андрій Саган
    а в цілому можна констатувати що "чудова" у нас країна, за бабки можна волонтером стати,інвалідом,пенсію собі намалювати довічну, та що завгодно,і коли мені кажуть що то тільки влада у нас така а люди святі то я просто сміюся з цього люди і раді тому що влада корумпована бо просто уже жити по нормальному і чесному не вміють, ******* просто всунути коррупціонеру в лапи гроші і мати собі чи пенсію,чи інвалідність липову і так далі. І в усьому цьому треші страждає держава,якій якимось чином ще вдалося існувати
  • Andrew86
    Ежедневно в Киеве выдаётся от 300 до 500 разрешений «волонтерам» на временный (!) выезд за кордон. Не возвращается примерно 5-10 процентов; примерно половина - едут исключительно по личным делам (хорошо, если туризм, есть факты, когда границу пересекали люди Януковича и Ко). Но государство Украина даже через полгода войны так и не удосужилась создать системы контроля, кто не вернулся из «волонтёров», в большинстве случаев обращения от ГО даже не сохраняются или сохраняют копии документов; а многие из ГО существуют только НА БУМАГЕ.

    Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ. И где-то радостно хрюкают украинские цифровизаторы, распиливая очередной бюджетный куш
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