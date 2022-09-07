Минулої доби на Донеччині окупанти активно обстрілювали Краматорський район, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби на Донеччині найбільш активні обстріли росіяни вели у Краматорському районі. Постраждали Краматорськ, Слов’янськ та Костянтинівка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Краматорськ потрапив під обстріл вдосвіта - росіяни влучили у медичний заклад, там зайнялася пожежа.

"У Слов'янську близько четвертої ранку росіяни обстріляли філію школи №4 та поцілили у багатоповерхівку. Рятувальники гасять пожежу в пошкодженому будинку. У Костянтинівці під обстріл потрапив приватний сектор - зруйнували літню кухню", - йдеться у повідомленні.

Також він інформує, що ніч минула неспокійно в кількох громадах Бахмутського району.

"У Соледарській громаді зруйновано фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці; гучно було в Одрадівці Світлодарської громади. Крім того, вночі росіяни обстріляли Іванівку у Гродівській ТГ. Обсяги руйнувань та інформацію щодо постраждалих уточнюємо. За всі злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!", - йдеться у повідомленні.

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