Наслідки нічного обстрілу росіянами Харкова та Змієва. Пошкоджено будівлю готелю, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова та Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 7 вересня близько 00:30 окупанти завдали двох ракетних ударів по Немишлянському району Харкова. Одна з ракет влучила на територію готельного комплексу. Відбулося займання на автомийці, що знаходиться поруч. Вибито вікна у сусідній багатоповерхівці. Інша ракета влучила в землю біля одного з підприємств цього району.

ЗС РФ не припиняють обстріли і Харківської області. Близько 00:30 російська армія завдала ракетного удару по м. Зміїв. Ракета влучила у землю поблизу медичної установи", - йдеться у повідомленні.

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