Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти продовжують знищувати мирне населення. Упродовж доби зафіксовано 17 обстрілів, внаслідок яких є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на дані від Нацполіції.

Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Мар’їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селах Карлівка, Георгіївка, Уманське, Максимільянівка, Парасковіївка.

Російські війська били ракетами ЗРК "С-300", РЗСВ "Град" "Ураган", артилерією. Зруйновано та пошкоджено 18 цивільних об’єктів, 12 з них - житлові будинки.

"Сьогодні близько 4-ї ранку ворог завдав ракетних ударів по півночі Донеччини. У Краматорську пошкоджено лікарню, в Костянтинівці - приватний будинок. У Слов’янську руйнувань зазнали школа, отоларингічна лікарня, будівля Станції юних техніків та багатоповерхівка. На місці працюють поліцейські та рятувальники, які розчищають завали будинку. Під завалами залишаються щонайменше троє людей – два чоловіки та жінка, всі цивільні мешканці", - йдеться у повідомленні.

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