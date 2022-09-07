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Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Окупанти продовжують знищувати мирне населення. Упродовж доби зафіксовано 17 обстрілів, внаслідок яких є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на дані від Нацполіції.

Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 01

Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Мар’їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селах Карлівка, Георгіївка, Уманське, Максимільянівка, Парасковіївка.

Російські війська били ракетами ЗРК "С-300", РЗСВ "Град" "Ураган", артилерією. Зруйновано та пошкоджено 18 цивільних об’єктів, 12 з них - житлові будинки.

"Сьогодні близько 4-ї ранку ворог завдав ракетних ударів по півночі Донеччини. У Краматорську пошкоджено лікарню, в Костянтинівці - приватний будинок. У Слов’янську руйнувань зазнали школа, отоларингічна лікарня, будівля Станції юних техніків та багатоповерхівка. На місці працюють поліцейські та рятувальники, які розчищають завали будинку. Під завалами залишаються щонайменше троє людей – два чоловіки та жінка, всі цивільні мешканці", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 02
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 03
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 04

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Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 05
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 06
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 07

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Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 08
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 09
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 10
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 11
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 12

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Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 13
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 14
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 15
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Донеччини. Під завалами можуть бути люди, - Нацполіція 16

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