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Філатов подякував дніпрянам за допомогу ЗСУ: передали бійцям 7,5 тисяч пар взуття. ФОТО

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У Дніпрі за кошти громади передали бійцям ЗСУ 7,5 тисяч пар взуття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Філатов подякував дніпрянам за допомогу ЗСУ: передали бійцям 7,5 тисяч пар взуття 01

"Хочу подякувати усім дніпрянам, усім, хто допомагає ЗСУ, волонтерить, донатить на благодійні фонди та просто чесно сплачує податки. Напередодні передали бійцям 7,5 тисяч (сім тисяч п'ятсот!) пар взуття... За гроші територіальної громади Дніпра, за гроші кожного з вас. Щодня допомагаємо фронту. Дякую, земляки!" - написав він.

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Борис Філатов зазначив, що наразі у Дніпрі відшивають зимову форму, яку також передадуть захисникам України.

Філатов подякував дніпрянам за допомогу ЗСУ: передали бійцям 7,5 тисяч пар взуття 02
Філатов подякував дніпрянам за допомогу ЗСУ: передали бійцям 7,5 тисяч пар взуття 03

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Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Дякую м.Дніпро! Дніпро завжди був авангардом в боротьбі з ордою з самого початку.
  • 5 копійок
    Цікаво, чим допоміг ЗСУ 95 квартал.
  • Garry Grant
    Не кажіть дєрьмаку і його протеже із Запоріжжя.
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