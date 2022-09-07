Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області: рашисти зруйнували та пошкодили будинки цивільних. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Нацполіції.
"Вкотре найбільших руйнувань зазнали жителі Оріхова та Гуляйполя. Містяни повідомили, що замість їх домівок залишилися одні руїни. У деякі будинки снаряди влучають не вперше, тому пошкодження тільки збільшуються. Інші громадяни надали інформацію про пожежі у приватних будинках після ракетних ударів РФ. Внаслідок чого вогнем знищено усе майно цивільних", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджені веранди, гаражні приміщення, господарчі будівлі, двори, паркани.
"Також російські снаряди прилетіли в будинки мешканців села Мала Токмачка Пологівського району. Поліцейські задокументували пошкодження у домівках селян. Окрім цього, під обстріл окупантів потрапили об’єкти інфраструктури смт. Комишуваха Запорізького району. Правоохоронці задокументували факт ушкодження приміщення цеху одного з місцевих підприємств", - додали у Нацполіції.