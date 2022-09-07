Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області: рашисти зруйнували та пошкодили будинки цивільних. ФОТОрепортаж

Вчора, 6 вересня, в результаті ударів по населених пунктах Пологівського та Запорізького районів, окупаційні війська пошкодили понад 15 приватних будинків, три багатоповерхівки та територію підприємства. Інформації про поранених громадян не надходило

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Нацполіції.

"Вкотре найбільших руйнувань зазнали жителі Оріхова та Гуляйполя. Містяни повідомили, що замість їх домівок залишилися одні руїни. У деякі будинки снаряди влучають не вперше, тому пошкодження тільки збільшуються. Інші громадяни надали інформацію про пожежі у приватних будинках після ракетних ударів РФ. Внаслідок чого вогнем знищено усе майно цивільних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджені веранди, гаражні приміщення, господарчі будівлі, двори, паркани.

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"Також російські снаряди прилетіли в будинки мешканців села Мала Токмачка Пологівського району. Поліцейські задокументували пошкодження у домівках селян. Окрім цього, під обстріл окупантів потрапили об’єкти інфраструктури смт. Комишуваха Запорізького району. Правоохоронці задокументували факт ушкодження приміщення цеху одного з місцевих підприємств", - додали у Нацполіції.

















