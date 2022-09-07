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З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 7 вересня, у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання та панахида за загиблим воїном В’ячеславом Наливайком ("Броня"), який загинув 3 вересня 2022 року пiд час виконання бойового завдання у Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наливайко народився 12 серпня 1965 року. Поховають воїна на кладовищі смт. Гостомель.

З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 01
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 02
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 03
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 04
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 05
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 06
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 07
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 08
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 09
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 10
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 11
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 12
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 13
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 14
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 15
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 16
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 17
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 18
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 19
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 20
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 21
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 22
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 23
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 24
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 25
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 26
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 27
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 28
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 29
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 30
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 31
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 32
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 33
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 34
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 35
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 36
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 37
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 38
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 39
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 40
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 41
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 40
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 41
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 44
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 45
З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі 46

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зі спецпризначенцем Тенгрі, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, у бою з окупантами на Півдні України загинув воїн В’ячеслав Наливайко.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

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