Удар рашистів по Слов’янську: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 вересня, російські окупанти завдали ударів по Слов’янську Донецької області, внаслідок чого зруйновано частину багатоквартирного будинку. На місці працюють рятувальники.