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У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть "звільнення захоплених територій". ФОТОрепортаж

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З сьогоднішнього дня у Білорусі стартували військові навчання, спрямовані на "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони Білорусі.

Як зазначається, навчання триватимуть до 14 вересня.

За інформацією білоруського Міноборони, для відпрацювання практичних дій військ залучено полігон "Брестський" та ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях.

"Навчання дозволить на практиці відпрацювати такі питання ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що під час навчань буде відпрацьовано питання відновлення контролю над державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань, авіаційної підтримки військ, а також забезпечення режиму військового стану, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами супротивника та незаконними збройними формуваннями.

У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій 01
У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій 02
У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій 03
У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій 04
У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій 05

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Garry Grant
    Эти ещё там копошатся. Картошку лучше бы шли убирать. Пора уже.
  • jklpqrs
    "Тренуються" вони досить активно. Обстріли Сумщини та Чернігівщини відбуваються за прямою участю білорусів, а не просто з їх території.
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