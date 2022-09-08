У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть "звільнення захоплених територій". ФОТОрепортаж

З сьогоднішнього дня у Білорусі стартували військові навчання, спрямовані на "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони Білорусі.

Як зазначається, навчання триватимуть до 14 вересня.

За інформацією білоруського Міноборони, для відпрацювання практичних дій військ залучено полігон "Брестський" та ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях.

"Навчання дозволить на практиці відпрацювати такі питання ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що під час навчань буде відпрацьовано питання відновлення контролю над державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань, авіаційної підтримки військ, а також забезпечення режиму військового стану, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами супротивника та незаконними збройними формуваннями.











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