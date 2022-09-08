Збирав інформацію про ЗСУ. У Миколаєві затримали 62- річного коригувальника ворожого вогню, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, зрадником виявився 62-річний місцевий пенсіонер. Він сам виступив із ініціативою допомагати ворогу з ідеологічних мотивів.

"Через месенджери і соціальні мережі передавав рашистам дані про розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ та переміщення військової техніки і засобів ураження по території Миколаївської області.

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Інформацію надсилав із прив’язкою до координат і детальним описом", - йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримано та повідомлено про підозру. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили: мобільний телефон і ноутбук із доказами протиправної діяльності.









