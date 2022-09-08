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Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію Зеленського у Західній Європі, - ОПУ

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За даними ГУР МОУ, російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу президента.

Так, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня.

"Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах Офісу Президента України, жодних заяв Володимира Зеленського. Крім того, сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду", - йдеться у повідомленні.

"Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок Президента України та Офісу Глави держави", - додають в Офісі Президента.

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Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію Зеленського у Західній Європі, - ОПУ 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    У него и без фейковых порталов себя дескредетировать не плохо получается
  • Добрый ЭХ
    Ну да ,это же не Зеленский в Оман ездил на встречу с Патрушевым это же не дЕрмак резентура кацапська, ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ завопили с не конституционного дермаковского органа ОП.
  • Evgeny N
    "інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського " Джерело: https://censor.net/ua/p3365833

    Там достатньо викладати всі дії та заяви найвеличнішого з відкритих джерел та "єдиного аналу" і вигадувати нічого не треба! Так дискредитувати президента та й усю владу вцілому, як робить це Зе та вся зелена пліснява, нікому не під силу.
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