Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію Зеленського у Західній Європі, - ОПУ

За даними ГУР МОУ, російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу президента.

Так, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня.

"Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах Офісу Президента України, жодних заяв Володимира Зеленського. Крім того, сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду", - йдеться у повідомленні.

"Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок Президента України та Офісу Глави держави", - додають в Офісі Президента.

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