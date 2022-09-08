Військовий РФ із другом вбили чоловіка в окупованому Криму: Одного з них хотіли "відмазати", але люди вийшли на акції протесту. ВІДЕО+ФОТО

Увечері, 6 вересня, в окупованій у Ялті було вбито молодого хлопця. Йому було завдано понад 30 ножових поранень.

Про це пише Telegram-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

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Поліцейські затримали двох підозрюваних, але незабаром, за версією мешканців, одного з них відпустили на волю.





Зазначається, що слідчі відпустили командира взводу "алупкінської роти спецназу спілки ветеранів зведеного полку народного ополчення Криму" Кирила Гонтаренка.

"Напередодні вночі Гонтаренко зі своїм знайомим Володимиром Кікавцем убили 34-річного Сергія Сухова. Вони випивали біля "Автокафе", потім посварилися та побили Сухова, поранивши його ножем. Гонтаренко та Кікавець, злякавшись, відвезли Сергія до лікарні, проте він помер. Поліція затримала 37-річного Володимира Кікавця. Гонтаренка ж відпустили - він чомусь проходив у справі як свідок.

Але щойно біля будівлі Ялтинської поліції зібралися незадоволені люди, які вимагали ґрунтовного розслідування, "командира взводу алупкінської роти спецназу" знову затримали. Його допитують слідчі. Цікаво, що лише місяць тому Гонтаренка було нагороджено "місцевою адміністрацією" за активну громадянську позицію", - пише Telegram-канал.

Також в мережі опубліковано відеозапис вбивства. На кадрах видно, що Сухова по черзі б'ють двоє чоловіків - Володимир Кікавець та Кирило Гонтаренко. Після того, як Сухов перестає подавати ознаки життя, Гонтаренко та Кікавець затаскують його в багажник джипа з маркуванням "Z" та відвозять до лікарні.

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