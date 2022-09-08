Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено будинки, школу та адмінбудівлю: загинули 2 особи. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили з РСЗВ по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 8 вересня близько 10:00 російська армія обстріляла житлові квартали Індустріального та Немишлянського районів Харкова. Загинули дві людини. Ще четверо цивільних отримали поранення. Пошкоджено низку будинків, школу, адміністративну будівлю та промислові приміщення.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків з РСЗВ "Ураган". Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів.

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