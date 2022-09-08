Новини Фото • Війна

Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки. ФОТОрепортаж

18 09419
Селище Високопілля продовжують обстрілювати росіяни.

Про це повідомив депутат обласної ради Ігор Йосипенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З середини березня була окупація цього населеного пункту, в ньому залишалися місцеві жителі і бачили, як вороги знищують їх маленьку батьківщину. Спалені і зруйновані приватні садиби, вщент розбитий центр населеного пункта. А це - праця багатьох людей і навіть не одного покоління, вкрадені роки праці й - життя. По всьому селищу стоять понівечені автівки мирних людей, насильно відібрані, помаркові буквою Z - дорогі й не дуже, але вкрадені й розтрощені, а дехто на них збирав роками. Російські військові у людей позабирали паспорти, по селищу забороняли ходити, а якщо і дозволяли лише з білою ганчіркою. Це нагадує повністю поведінку німецьких солдат Другої світової війни", - наголосив депутат.

За словами Йосипенка, російські військові мародерили, знущалися з цивільних та вбивали їх.

"У селищі і зараз неспокійно, російські загарбники продовжують його обстрілювати, горять хати просто на очах. Там небезпечно перебувати", - додав він.

Читайте: ЗСУ наступають на Херсонщині та руйнують понтонні переправи росіян, - британська розвідка

Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 01
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 02
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 03
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 04
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 05
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 06
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 07
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 08
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 09
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 10
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 11

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • wittmann1980
    Ублюдки рашистские несут только сметь, разрушения и гуманитарную катастрофу.
  • Roman Skripnik
    Руцкий мир засырает все, куда приходит...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини