Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків "ЛНР". ФОТОрепортаж
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Спецпризначенці Національної гвардії України (НГУ) взяли у полон двох бойовиків з документами так званої "ЛНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це НГУ повідомляють у Twitter.
"Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті Спецпризначенці НГУ на Харківщині взяли у полон 2 бойовиків з документами "ЛНР", які намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів", - йдеться у повідомленні.