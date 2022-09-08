Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків "ЛНР". ФОТОрепортаж

Спецпризначенці Національної гвардії України (НГУ) взяли у полон двох бойовиків з документами так званої "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це НГУ повідомляють у Twitter.

"Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті Спецпризначенці НГУ на Харківщині взяли у полон 2 бойовиків з документами "ЛНР", які намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

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