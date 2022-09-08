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Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків "ЛНР". ФОТОрепортаж

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Спецпризначенці Національної гвардії України (НГУ) взяли у полон двох бойовиків з документами так званої "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це НГУ повідомляють у Twitter.

"Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті Спецпризначенці НГУ на Харківщині взяли у полон 2 бойовиків з документами "ЛНР", які намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

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Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків ЛНР 03
Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків ЛНР 04

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А смысл брать лнровцев в плен? Для такназываемого обменного фонда они не годятся. ***** они не нужны. корми теперь этих гандонов...
  • дератизатор
    Ні поміняти їх, ні відпустити - нах*й вони взагалі треба?
    У тюрму посадити, так навіть там умови кращі, ніж там де вони жили - "лафа"...
    ****ни сракоголові...
  • Кіт Семен
    вивезти їх у посадку, кулю в голову і до побачення на концерті Кобзона - усі там будемо
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