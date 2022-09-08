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Рашисти завдали ударів по населених пунктах Запорізької області. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

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За добу поліція зареєструвала 27 повідомлень про воєнні злочини окупантів на території Запорізької області. Ворожих ударів зазнали населені пункти Пологівського району – зруйновано житлову інфраструктуру Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки та Новоандріївки. В результаті збройної атаки загинули люди, поранених громадян доставлено до лікарні.

Якінформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Рашисти завдали ударів по населених пунктах Запорізької області. Є загиблі та поранені 01

"Минулої доби окупаційні війська поцілили по мирному населенню Пологівщини. Ворог гатив артилерією та РСЗВ виключно по житлових будинках мешканців Оріхівщини та Гуляйпільщини. Громадяни повідомили органам поліції про вибиті вікна, потрощені дахи, стіни в домівках, пошкоджену прибудинкову територію", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, військові РФ накрили "Градами" село Мала Токмачка в той час, коли мирні жителі отримували в центрі роздачі гуманітарну допомогу. В результаті загинуло троє цивільних. Кількість поранених громадян збільшилася до семи. З осколковими пораненнями різного ступеню тяжкості їх доставлено до медзакладу.

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За усіма фактами воєнних злочинів російської армії проти мирного населення запорізького краю, поліцейські зібрали докази. Матеріали передані до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінальних проваджень за ч.1, ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Рашисти завдали ударів по населених пунктах Запорізької області. Є загиблі та поранені 02
Рашисти завдали ударів по населених пунктах Запорізької області. Є загиблі та поранені 03

Рашисти завдали ударів по населених пунктах Запорізької області. Є загиблі та поранені 04

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