Мелітопольські партизани підірвали дім зрадника Онищука. "Наступному - приготуватись", - мер Федоров. ФОТО (оновлено)
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Федоров написав у Telegram-каналі.
"Перший з топ-5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів пішов. Сьогодні близько 6 ранку було гучно біля будинку псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, зрадник Онищук запам'ятався мелітопольцям цілим послужним списком махінацій:
- Розгромив та розікрав приміщення ЖЕКів під час передачі майна до КП "Житломасив" у 2016 році.
- Заборгував своїм співробітникам понад 2 млн грн. зарплати.
- Як депутат брав участь в організації фейкової підвальної сесії у бізнес-центрі колаборанта та свого шефа Балицького.
- Регулярно на пару з Данильченко зривав сесійні засідання Мелітопольської міської ради.
- Наразі активно допомагає в організації псевдореферендуму.
"Точніше сказати, допомагав. Кажуть неабияк злякався після вибухів. Але як мінімум така ж участь чекає на кожного любителя "руского міра" і фейкових референдумів. Наступному - приготуватись", - підкреслив Федоров.
Мер також повідомив, що була атакована будівля місцевої квартальної, яка зрадила своїм принципам і тим людям, які її обрали, і була пособником з проведення фейкового "референдуму". Третя людина також була дотична до організації незаконного "референдуму". Також це торкнулось штабу, де відбувалася організація цих процесів.
Федоров заявив, що в результаті цих вибухів колаборанти, які раніше хотіли співпрацювати з ворогом, уже самі виходять на зв'язок з українською владою і силовими структурами.