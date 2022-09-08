Мелітопольські партизани підірвали дім зрадника Онищука. "Наступному - приготуватись", - мер Федоров. ФОТО (оновлено)

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив про те, що сьогодні близько 6 ранку біля будинку псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука пролунали вибухи. Також "було гучно" біля будівель ще двох зрадинківта посібників "референдуму" у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Федоров написав у Telegram-каналі.

"Перший з топ-5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів пішов. Сьогодні близько 6 ранку було гучно біля будинку псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, зрадник Онищук запам'ятався мелітопольцям цілим послужним списком махінацій:

Розгромив та розікрав приміщення ЖЕКів під час передачі майна до КП "Житломасив" у 2016 році.

Заборгував своїм співробітникам понад 2 млн грн. зарплати.

Як депутат брав участь в організації фейкової підвальної сесії у бізнес-центрі колаборанта та свого шефа Балицького.

Регулярно на пару з Данильченко зривав сесійні засідання Мелітопольської міської ради.

Наразі активно допомагає в організації псевдореферендуму.

"Точніше сказати, допомагав. Кажуть неабияк злякався після вибухів. Але як мінімум така ж участь чекає на кожного любителя "руского міра" і фейкових референдумів. Наступному - приготуватись", - підкреслив Федоров.

Мер також повідомив, що була атакована будівля місцевої квартальної, яка зрадила своїм принципам і тим людям, які її обрали, і була пособником з проведення фейкового "референдуму". Третя людина також була дотична до організації незаконного "референдуму". Також це торкнулось штабу, де відбувалася організація цих процесів.

Федоров заявив, що в результаті цих вибухів колаборанти, які раніше хотіли співпрацювати з ворогом, уже самі виходять на зв'язок з українською владою і силовими структурами.