У підвалах і катівнях окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади, - міська рада. ФОТО
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Російські військові злочинці викрали та утримують у підвалах 7 мешканців Каховської громади. Серед них - секретар Каховської міської ради Ірина Гончарова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Каховській міській територіальній громаді.
На даний час в підвалах і катівнях окупаційної влади знаходяться семеро мешканців Каховської громади.
- Чистяков Олександр – з 10.08
- Панчук Валерій – з 22.08
- Середин Володимир – з 25.08
- Міхович Андрій – з 25.08
- Панчук Юрій - з 28.08
- Сєров Віталій – з 31.08
- Гончарова Ірина – з 06.09
- Ступін Володимир – з 06.09
"Ви всі є свідками масових злочинів російських окупантів на нашій землі. Кожного дня вони вриваються до наших осель, вчиняють мародерства, забирають наших батьків, чоловіків, синів, навіть жінок. Катують, тримають тижнями у підвалі, принижують. Не всі виходять звідти живими. не мовчіть!", - закликають у міськраді.