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У підвалах і катівнях окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади, - міська рада. ФОТО

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Російські військові злочинці викрали та утримують у підвалах 7 мешканців Каховської громади. Серед них - секретар Каховської міської ради Ірина Гончарова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Каховській міській територіальній громаді.

На даний час в підвалах і катівнях окупаційної влади знаходяться семеро мешканців Каховської громади.

  • Чистяков Олександр – з 10.08
  • Панчук Валерій – з 22.08
  • Середин Володимир – з 25.08
  • Міхович Андрій – з 25.08
  • Панчук Юрій - з 28.08
  • Сєров Віталій – з 31.08
  • Гончарова Ірина – з 06.09
  • Ступін Володимир – з 06.09

"Ви всі є свідками масових злочинів російських окупантів на нашій землі. Кожного дня вони вриваються до наших осель, вчиняють мародерства, забирають наших батьків, чоловіків, синів, навіть жінок. Катують, тримають тижнями у підвалі, принижують. Не всі виходять звідти живими. не мовчіть!", - закликають у міськраді.

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У підвалах і катівнях окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади, - міська рада 01
У підвалах і катівнях окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади, - міська рада 02
У підвалах і катівнях окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади, - міська рада 03
У підвалах і катівнях окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади, - міська рада 04
У підвалах і катівнях окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади, - міська рада 05
У підвалах і катівнях окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади, - міська рада 06
У підвалах і катівнях окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади, - міська рада 07

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