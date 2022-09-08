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В бою з російськими окупантами на Херсонщині загинув воїн Вадим Сілаєв. ФОТО

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У Херсонській області в бою з російськими окупантами загинув воїн Вадим Сілаєв з Волині.

Про це у фейсбуці повідомив Олександр Семенов, інформує Цензор.НЕТ.

В бою з російськими окупантами на Херсонщині загинув воїн Вадим Сілаєв 01

Воїн загинув 2 вересня від пострілу танкової гармати в селі Сухий Ставок на Херсонщині.

Загиблому було 27 років, він працював викладачем у Луцькому медичному коледжі. Був мобілізований, до лав ЗСУ відпривився 5 липня цього року.

"Сьогодні, 8 вересня, в Діми день народження (28 років). Він повертається на рідну Волинь як Герой", - написав Семенов.

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Топ коментарі

  • Віталій Павлов
    Вічна пам'ять і Слава Герою! Спочивай Брате,ми помстимося!
  • Чайка Київ
  • Ksenia VB
    Чи не щодня похорони..
    Вічна пам'ять Героєві.
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