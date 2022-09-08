Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова. ФОТО
Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"На фронті тривають пекельні бої, ЗСУ пішли у контрнаступ на Харьківскому напрямку. Звільнено вже 20 населених пунктів! Потрібна наша допомога!!
Треба викупити Мавік 3 комбо -115 тис. Два дрони Аутел лайт -113 400 грн, Тепловізор - 84 тис., 3 планшета -29 тис.
Дуже потрібно допомогти пораненим в шпиталях, футболки, шорти, штани, кофти. Поранених привозять без одягу. Прошу, 5-30-100 грн, хто скільки може, кожна копійка іде на допомогу боротьбі проти окупантів", - йдеться в повідомленні.
Юсупова за 10 днів купила: шість тепловізорів, два по 82 тис - 165 тис., чотири тепловізора по 56780 грн -227 120 грн, зарядну станцію 39900 грн, три квадрокоптера Аутел - 60 тис. та 113 400грн, два Вак апарати, розхідники та ємності - 187 730 грн, ліки 21 тис. та 7 тис. Одяг та кросівки в шпиталі для поранених бійців- 27 тис., квадрокоптер Мавік 3 комбо - 115 500 грн, п’ять планшетів, карти пам’яті та чохли - 30844 грн, 3692 грн та 12541 грн.
Реквізити для допомоги:
PayPal: [email protected].
5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142