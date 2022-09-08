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Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова. ФОТО

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Українським захисникам дуже необхідні дрони, тепловізори та планшети. Також допомоги потребують поранені воїни, які проходять лікування.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають пекельні бої, ЗСУ пішли у контрнаступ на Харьківскому напрямку. Звільнено вже 20 населених пунктів! Потрібна наша допомога!!

Треба викупити Мавік 3 комбо -115 тис. Два дрони Аутел лайт -113 400 грн, Тепловізор - 84 тис., 3 планшета -29 тис.

Дуже потрібно допомогти пораненим в шпиталях, футболки, шорти, штани, кофти. Поранених привозять без одягу. Прошу, 5-30-100 грн, хто скільки може, кожна копійка іде на допомогу боротьбі проти окупантів", - йдеться в повідомленні.

Юсупова за 10 днів купила: шість тепловізорів, два по 82 тис - 165 тис., чотири тепловізора по 56780 грн -227 120 грн, зарядну станцію 39900 грн, три квадрокоптера Аутел - 60 тис. та 113 400грн, два Вак апарати, розхідники та ємності - 187 730 грн, ліки 21 тис. та 7 тис. Одяг та кросівки в шпиталі для поранених бійців- 27 тис., квадрокоптер Мавік 3 комбо - 115 500 грн, п’ять планшетів, карти пам’яті та чохли - 30844 грн, 3692 грн та 12541 грн.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених. ФОТО

Реквізити для допомоги: 

PayPal: [email protected].

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїнам терміново потрібні два дрони, тепловізор та планшети, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 01
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 02
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 03
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 04
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 05
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 06
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 07
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 08
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 09
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 10
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 11
Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова 12

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Дмитро "Калинчук" Вовнянко, боєць ЗСУ на передовій, блогер і письменик:

    "Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
    От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.

    Тоді чому владу не можна критикувати?
    Сушив я собі голову цим питанням, коли - бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро ************ зимові утеплені штани і бушлат - ознака вірна. І отут...

    Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в'їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
    Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.

    Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
    Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.

    Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.

    А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!

    І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в'їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?

    А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.

    От саме тому «владу не можна критикувати»".
  • Sashko Pavliuk
    Хотілось би узнати про вклад у волонтерство суркісів і інших портнових.
    Про орденоносця Кошового. Теж не бідна людина.
    Про самого Боневтіка. Теж не пляшки збирає на пропітаніє.
    Щось нема інформації про те, щоб витягати багатих держслужбовців і бізнесюків з теплої ванни.
  • Maxim Ak-Murza
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