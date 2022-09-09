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ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії. ФОТО

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Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів - унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

"ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності. Тож, час розплати наблизився", - йдеться у повідомленні.

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ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 01
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 02
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 03
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 04
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 05
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 06

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    ДБР? Це те, що працює на фсбшного дерьмака-тарова- портнова? Зездець. Вся мразота кацапська буде тут.
  • Small Jerboa
    ДБР?
    Це ті, що на "фільтрують"....
    Їх потрібно дуже прискіпливо контролювати, а краще взагалі РОЗІГНАТИ!
  • Evgen Karpenko
    ДБР!!! Ну тоді,я за посіпак і колаборантів не переживаю...
    ще б портнову довірили б перевіряти, разом із шарієм...
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