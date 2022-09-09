Останки людини, вбитої російськими окупантами, виявили на Київщині. ФОТОрепортаж

У селі Мощун Київської області виявили останки людини, убитої російськими загарбниками.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Останки вбитої окупантами людини виявили в Мощуні. На земельній ділянці неподалік лісу наші поліцейські знайшли присипаний землею череп.

Під час огляду встановили, що кістки черепа мають пошкодження, які можуть вказувати на те, що людину стратили. Нині останки скерували на судмедекспертизу.

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На жаль, ми і досі продовжуємо знаходити тіла вбитих окупантами громадян. 1360 тіл загиблих під час активний бойових дій на Київщині час вже виявили станом на 9 вересня", - йдеться у повідомленні.







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