Російський пропагандист викриває іншого. ФОТО
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Російський пропагандист Борис Рожин повідомив про нібито збиття російськими окупантами українського безпілотника і опублікував фотографії збитого об’єкта. Але інший російський пропагандист Володимир Романов спростував брехню Рожина, оскільки на опублікованих фото була російська ракета Х-59МК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"ППО морпіхів угруповання "V" на Вугледарському напрямку збили БПЛА противника", - повідомив Рожин.
"Все класно у цьому пості. Фактурно. Тільки це наша ракета Х-59МК", - відповів йому Романов.