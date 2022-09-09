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Російський пропагандист викриває іншого. ФОТО

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Російський пропагандист Борис Рожин повідомив про нібито збиття російськими окупантами українського безпілотника і опублікував фотографії збитого об’єкта. Але інший російський пропагандист Володимир Романов спростував брехню Рожина, оскільки на опублікованих фото була російська ракета Х-59МК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"ППО морпіхів угруповання "V" на Вугледарському напрямку збили БПЛА противника", - повідомив Рожин.

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"Все класно у цьому пості. Фактурно. Тільки це наша ракета Х-59МК", - відповів йому Романов.

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    боролись два говна, борьба бьіла равна....
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Зате все інше, ну типа самі збили, вірно. Це теж, є жест доброї волі.
  • Oleg D c9470db7
    Два дебила - это сила.
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