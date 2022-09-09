Дорога у пекло, "Крик на понтоні", історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Все за планом...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1000 кв км української території звільнено від окупанта в останні кілька днів, - Залужний. ВIДЕО

"Крик на понтоні"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вогневий удар ЗСУ по переправі російських окупантів на Дніпрі: "Лишь бы сейчас ничего не прилетело". ВIДЕО

...і дуже швидко

Як справи?

Супермен вже не той...

Дуже вдале рішення

Трохи цифр

Ювілейний...

Справжнє мистецтво ЗСУ

Відвідини ЗАЕС

Дорога у пекло

Доля росіян в Україні

Лапте по-російськи

Сторінки історії

Історія одного самогубства...

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