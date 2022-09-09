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Дорога у пекло, "Крик на понтоні", історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Все за планом...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1000 кв км української території звільнено від окупанта в останні кілька днів, - Залужний. ВIДЕО 

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

"Крик на понтоні"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вогневий удар ЗСУ по переправі російських окупантів на Дніпрі: "Лишь бы сейчас ничего не прилетело". ВIДЕО 

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

...і дуже швидко

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Як справи?

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Супермен вже не той...

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Дуже вдале рішення

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Трохи цифр

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Ювілейний...

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Справжнє мистецтво ЗСУ

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Відвідини ЗАЕС

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Дорога у пекло

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Доля росіян в Україні

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Лапте по-російськи

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Сторінки історії

Дорога у пекло, Крик на понтоні, історія одного самогубства. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Історія одного самогубства...

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