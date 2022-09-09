На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами. ФОТОрепортаж

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов побував на деокупованих територіях і повідомив, що правоохоронці будуть розшукувати тих, хто співпрацював з окупантами. 9 вересня затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який допомагав ворогом.

Про це Синєгубов розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відвідали щойно звільнені громади, поспілкувалися з місцевими мешканцями.

Люди, без перебільшення, зустрічали наших військових зі сльозами на очах. Півроку в окупації. Росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття.

Жителі, звичайно, потребують допомоги. В більшості сіл немає електрики та газу. Найближчим часом будемо їх відновлювати та завозити гуманітарну допомогу.

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Але найперше - зачистка та розмінування. На місцях уже працює поліція та ДСНС. Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо до відповідних розпоряджень військових.

Місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями. Жоден зрадник не уникне відповідальності. Сьогодні затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював з ворогом.

Дуже важливо якомога швидше відновити на звільнених територіях повноцінну роботу місцевих органів влади та налагоджувати нормальне життя. Найголовніше: завдяки нашим ЗСУ всюди вже українські прапори!" - повідомив він.















