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Зеленський нагородив гендиректора компанії "Байкар" Байрактара орденом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу президента.

Зеленський нагородив гендиректора компанії Байкар Байрактара орденом 01

"Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії. Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей", - йдеться у повідомленні.

Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

Зеленський нагородив гендиректора компанії Байкар Байрактара орденом 02

"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією", – сказав президент.

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Топ коментарі

  • K Raze
    Тепер Халук Байрактар може гордо посісти своє місце поряд з Кошовим і Козловським.
  • Oleksandr Pohribnyi
    Байрактару то респект. Але орден він спаплюжив, нагоридивши ним сміття типу кошового чи мусійчучки. Правду кажучи, він паплюжить все, чого торкнеться!
  • Valter Valter
    100%/ Прировняли изобретателя, производителя и поставщика ударных беспилотников к двум клоунам которые кривляются на сцене. Я бы на месте Халука Байрактара обиделся бы.
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