Тіла двох убитих під час окупації чоловіків ексгумували у звільненому селі на Харківщині. ФОТО

У деокупованому селі Гракове (Харківська область) поліція ексгумувала тіла двох чоловіків – російські військові змусили місцевого жителя поховати тіла в березні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Мешканець села Сергій Луцан розповів, що в березні російські окупанти змусили його закопати тіла двох чоловіків. Коли ЗСУ звільнили село, чоловік повідомив поліції про злочин. За його словами, вбиті - немісцеві. У них на тілі є вогнепальні поранення та сліди катувань.

"Це сталося наприкінці чи в середині березня. До мене прийшли військові, погрожували зброєю, привели до місця, де були два молодих хлопці. Вже мертві. Я живу тут 7 років, їх не знаю. Звідки вони, як тут опинилися, теж не знаю. Людей треба було поховати", - розповів чоловік.

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов сказав, що "в цьому селі є ще два місця, їх оглянуть після розмінувань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій Луганщині досі не ексгумували тіла загиблих, що залишилися під завалами, - Гайдай