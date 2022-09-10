Лише за три дні захисники України знищили повітряних цілей ворога на $157,5 млн. доларів, - Командування Повітряних сил. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Усього за три дні війни окупанти пустили на вітер близько 173,7 мільйонів доларів США. І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 –7 вересня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, такий підрахунок втрат ворога у твердій валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ.
Одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ - це, безумовно, крилата ракета Х-101.
Так от, шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних Сил). Орієнтовна вартість Х-101 - 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн. доларів.
Крім того:
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. (300 тис. доларів за одиницю);
- два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн. доларів (16,2 млн. доларів за од.) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн. доларів за од.);
- воїнами ДШВ знищено три штурмовика Су-25 на суму 33 млн. доларів (11 млн. доларів за од.);
- десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" - 1 млн. доларів (100 тис. доларів за од.).
"Отже, за орієнтовними підрахунками лише у небі за три доби війни, втрати російської армії склали: 157 500 000 доларів США! Протиповітряна оборона продовжує працювати на перемогу. Повітряні Сили та ППО усіх сил оборони України знищують окупантів як на небі, так і на землі", - йдетья у повідомленні.
"У російських "мухосранськах" повинні знати: чому живуть так погано, чому більшість країни не газифікована, чому нема доріг, чому досі живуть в дерев’яних бараках і ходять в туалет на вулицю…Тому, що танки, літаки, ракети, вертольоти, а ще - розкішні палаци путінської банди і сотні мільярдів вкрадених грошей на рахунках олігархів, замість економічного розвитку країни! Усе - під соусом побєдобєсія, пропаганди, і… десятків тисяч смертей "асвабадітєлєй"!", - додають у Командування Повітряних сил.