Окупанти вели обстріли по всій лінії фронту від Волноваського до Бахмутського району на Донеччині. ФОТО

Вночі росіяни вели обстріли по всій лінії фронту від Волноваського до Бахмутського району на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом доби періодичних обстрілів зазнавав Вугледар. Зокрема, один із них прийшовся у школу. Без постраждалих.

"В Авдіївці за ніч було кілька масованих обстрілів зі ствольної артилерії по старій та центральній частинам міста - без жертв. У Мар’їнській та Курахівській громадах були періодичні обстріли - обійшлося без постраждалих. У Краматорському районі під обстріл потрапила Костянтинівка - відомо про щонайменше 1 пораненого", - йдеться у повідомленні.

Кириленко інформує, що у Бахмутському районі потерпають Бахмутська, Соледарська, Світлодарська та Торецька громади.

Відомо про одного загиблого цивільного у Бахмуті, пошкоджено 2 будинки. В решті району жертв немає, однак є пошкоджене майно у Торецькій громаді: 2 будинки та авто у Північному. Також обстрілів зазнали села у Соледарській та Світлодарській громадах.











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"Росіяни щоночі завдають ударів по мирних жителях Донеччини", - додає очільник регіону.