СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ. ФОТОрепортаж

У Києві СБУ нейтралізувала ботоферму, зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах.

Свої інформаційні атаки вони використовували для дискредитації міністерств і відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що до створення ботоферми причетні двоє мешканців столиці, колишні працівники ІТ-галузі. Ділки у власних помешканнях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соцмережах Instagram та Facebook.



Щоб анонімізувати "облікові записи" ботів та уникнути їхнього блокування, зловмисники розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс.



Серед клієнтів ботоферми були PR-компанії РФ, які займалися поширенням антиукраїнського контенту.



Зокрема, ці боти "розганяли" змонтовані на замовлення відео- та фотоматеріали, які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи.

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