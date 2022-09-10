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СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ. ФОТОрепортаж

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У Києві СБУ нейтралізувала ботоферму, зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах.

Свої інформаційні атаки вони використовували для дискредитації міністерств і відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до створення ботоферми причетні двоє мешканців столиці, колишні працівники ІТ-галузі. Ділки у власних помешканнях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соцмережах Instagram та Facebook.

Щоб анонімізувати "облікові записи" ботів та уникнути їхнього блокування, зловмисники розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс.

Серед клієнтів ботоферми були PR-компанії РФ, які займалися поширенням антиукраїнського контенту.

Зокрема, ці боти "розганяли" змонтовані на замовлення відео- та фотоматеріали, які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи.

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СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ 01

СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ 02

СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ 03

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Тепер ліпші сценарісти-кварталісти з Банкової ламають голови, як їх прив'язати до Пороха, щоб хоч зе-вата купилась.
  • Ан Мур
    три тисячі? Всього-навсього? А в Пороха - аж мільйон!

    Раптом що - це сарказм.
    До речі, ота "мільона ботоферма" - не від Пороха була, яко потім встановили. Це все організував Ілля Пономароьов, колишній депутат госдури, а нині громадянин України; організував в порядку діяльності "Национальной Республиканской Армии". Баканов своїми діями зірвав спецоперацію Буданова проти ворога...
  • Oleksandr Pohribnyi
    що перша колона кремлядська колона запрацювала?
    підпанку подоляк, це ви?
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